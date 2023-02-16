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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лебедь превратился в утёнка» - Доннарумма снова получил порцию критики

16 Февраля 2023 • 21:02 Комментировать

Любой игрок в составе «ПСЖ», как правило, находится под особо пристальным внимание журналистов, в том числе, конечно же, голкипер Джанлуиджи Доннарумма. И пока что он получает совсем не лучшую прессу - недавно его раскритиковал бывший чемпион мира Эммануэль Пети, а сейчас ушат холодной воды на голову 23-летнему итальянцу вылил авторитетный журнал Libero.

- Спасите Джиджи, потому что после чемпионата мира у него лишь одни неудачи. В мире Диснея появился новый комичный персонаж. Это Джиджи Паперуммма, вратарь «ПСЖ» (папера переводится как утёнок). Бывает, что утенок превращается в лебедя, а бывает и наоборот, - пишут журналисты издания. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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