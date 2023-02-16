Фотограф принял извинения Рамоса

После неудачного вторничного матча Лиги чемпионов против «Баварии» (поражение 0:1) защитник «ПСЖ» Серхио Рамос грубо оттолкнул фотографа Маркуса Гиллиара. Испанский футболист позже извинился, и конфликт был улажен.

«Рамос связался со мной и извинился за своё поведение. Извинения приняты, вопрос закрыт», - написал Гиллиар в социальных сетях.

Серхио Рамос отреагировал на это сообщение фотографа, сделав репост со смайлом рукопожатия.

«Спасибо, Маркус», - написал испанский футболист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» пройдёт 8 марта.