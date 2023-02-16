Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье находится под давлением. Неудачи в Лиге 1 были лишь тревожным звоночком. А вот после поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов давление на тренера парижан резко усилилось.

В прессе появилась информация о том, что на тренерский мостик «ПСЖ» готов вернуться Томас Тухель. По данным RMC Sport, в руководстве парижского клуба есть люди, которые поддерживают возможное возвращение Тухеля. Впрочем, в ближайшие недели вопрос смены тренера подниматься точно не будет.

Напомним, что Томас Тухель находится без работы с начала сентября после увольнения из «Челси».