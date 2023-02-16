Будущее Лионеля Месси остаётся одной из самых обсуждаемых тем в мире футбола. Поговаривают, что по завершению сезона 2022/2023 звёздный аргентинец может покинуть «ПСЖ».

Следующим клубом Лионеля Месси может стать «Интер Майами», которым владеет группа инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом. Как стало известно журналистам L’Equipe, семья Месси готова переехать в США, что немаловажно в этом вопросе.

Отмечается, что у Лионеля Месси есть дом в США, и его семейство с удовольствием проводит там время.

Добавим, что за «ПСЖ» Лионель Месси выступает с августа 2021 года. Аргентинец переходил в парижский клуб как свободный агент.