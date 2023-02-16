Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Семья Месси готова переехать в США слухи

16 Февраля 2023 • 16:28 Комментировать

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из самых обсуждаемых тем в мире футбола. Поговаривают, что по завершению сезона 2022/2023 звёздный аргентинец может покинуть «ПСЖ».

Следующим клубом Лионеля Месси может стать «Интер Майами», которым владеет группа инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом. Как стало известно журналистам L’Equipe, семья Месси готова переехать в США, что немаловажно в этом вопросе. 

Отмечается, что у Лионеля Месси есть дом в США, и его семейство с удовольствием проводит там время.

Добавим, что за «ПСЖ» Лионель Месси выступает с августа 2021 года. Аргентинец переходил в парижский клуб как свободный агент.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
17:54 · Франция. Лига 1
Хакими не сыграет с «Лиллем»
17:33 · Франция. Лига 1
Тухель готов вернуться в «ПСЖ», но клуб хочет подписать Зидана
16:28 · Франция. Лига 1
Семья Месси готова переехать в США слухи
14:41 · Франция. Лига 1
Неймара снова критикуют – бразилец посетил «Макдональдс»
14:11 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» определился со звёздным преемником Галтье
13:56 · Испания. Ла Лига
Отец Месси прилетел в Барселону после провальных переговоров с «ПСЖ»
13:24 · Франция. Лига 1
Экс-тренер «Реала» рассказал, сколько ещё будет играть Месси
12:21 · Россия. Премьер-лига
Зарема Салихова: «Если бы Кофрие был в кубковом матче против «Зенита», Родригао больше так высоко не задирал бы ноги» 1
12:16 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Неймар очень помогал мне в «ПСЖ»
11:47 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Возвращение в «ПСЖ»? Последнее слово будет за мной» 1
10:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может уволить главного тренера
10:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» заинтересован в игроке «Лиона»
08:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов бесплатно отпустить Неймара
07:00 · Франция. Лига 1
Следующим клубом Месси может стать «Интер», но не миланский
04:40 · Италия. Серия А
Суд приговорил воров, которые в 2021 году обокрали ди Марию - они получили от 1 до 5 лет тюрьмы
Все новости
Рекомендуем