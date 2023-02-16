Неймара снова критикуют – бразилец посетил «Макдональдс»

Во вторник вечером «ПСЖ» проиграл домашний матч против «Баварии» в Лиге чемпионов (0:1). На следующий день звёздный нападающий Неймар принял участие в покерном турнире, где не имел успеха. Вероятно, после игры в покер бразилец посетил в «Макдональдс». Соответствующее фото в социальных сетях опубликовал один из друзей футболиста. При этом нельзя утверждать, что Неймар ел вредную (как для спортсмена) пищу – на фото бургеры были только в виде наложенных картинок. Тем не менее, бразильца уже успели раскритиковать в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что летом Неймар может покинуть «ПСЖ». Слухи активно связывают бразильца с «Челси».

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 19 февраля – против «Лилля».