«ПСЖ» определился со звёздным преемником Галтье

Провальная серия «ПСЖ» может серьезно отразиться на будущем главного тренера команды Кристофа Галтье. Как стало известно журналистам Lequipe, руководство уже нашло приоритетного кандидата на место главного тренера, если нынешний рулевой не сможет наладить дела.

Боссы парижского гранда решили вернуться к кандидатуре экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Ранее «Зизу» отказался от предложения «ПСЖ», рассчитывая возглавить сборную Франции. Однако в национальной команде решили продлить сотрудничество с Дидье Дешамом. В связи с этим шансы парижан на приглашение Зидана серьезно повысились.

«ПСЖ» выдал неудачную серию из трех поражений подряд – от «Марселя» (1:2), «Монако» (1:3) и «Баварии» (0:1).