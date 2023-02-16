Экс-тренер «Реала» рассказал, сколько ещё будет играть Месси

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер поделился мнением о мотивации 35-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси, выступающего за французский «ПСЖ».

«Думаю, Лионель может еще играть несколько лет. Для это нужно лишь его желание. Уверен, что футбол по-прежнему живет в его голове. Он может провести в парижском клубе еще пару лет», - передает слова немецкого специалиста AS.

Срок контракта Месси с парижским грандом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 18 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и десять голевых передач.