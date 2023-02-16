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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси может покинуть «ПСЖ» из-за Мбаппе

16 Февраля 2023 • 12:00 Комментировать (2)

Аргентинский нападающий Лионель Месси недоволен позицией руководства «ПСЖ». 35-летнему футболисту не нравится, что в Париже решили строить проект вокруг француза Килиана Мбаппе.

Как сообщает Lequipe, Месси считает, что такой клуб не должен ставить других звезд на второй план. Также Лионеля не устраивает позиция боссов «ПСЖ» в отношении своего друга Неймара. В СМИ сообщается, что клуб планирует расстаться с бразильцем по завершении нынешнего сезона.

Месси не устраивает атмосфера в раздевалке команды, которая ухудшилась после чемпионата мира – 2022. В последних матчах «ПСЖ» потерпел три поражения подряд.

Не исключено, что Лео примет решение покинуть парижан на правах свободного агента. Его контракт истекает в конце нынешнего сезона.

Месси хочет уйти из «ПСЖ» и выбирает между двумя клубами

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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redwhite1959
16 Февраля 2023 в 12:29
В таких случаях говорят - двум медведям не место в одной берлоге! Месси был "королём" Барселоны, но стать "королём" Парижа ему не удастся. Зато этим "королём" может в ближайшем будущем стать Мбаппе! А потому аргентинцу - похоже - надо искать другое место для продолжения карьеры.
Volond
16 Февраля 2023 в 12:06
Кря Кря
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