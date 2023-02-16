Месси может покинуть «ПСЖ» из-за Мбаппе

Аргентинский нападающий Лионель Месси недоволен позицией руководства «ПСЖ». 35-летнему футболисту не нравится, что в Париже решили строить проект вокруг француза Килиана Мбаппе.

Как сообщает Lequipe, Месси считает, что такой клуб не должен ставить других звезд на второй план. Также Лионеля не устраивает позиция боссов «ПСЖ» в отношении своего друга Неймара. В СМИ сообщается, что клуб планирует расстаться с бразильцем по завершении нынешнего сезона.

Месси не устраивает атмосфера в раздевалке команды, которая ухудшилась после чемпионата мира – 2022. В последних матчах «ПСЖ» потерпел три поражения подряд.

Не исключено, что Лео примет решение покинуть парижан на правах свободного агента. Его контракт истекает в конце нынешнего сезона.

Месси хочет уйти из «ПСЖ» и выбирает между двумя клубами