Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может уволить главного тренера

16 Февраля 2023 • 10:44 Комментировать

Руководство «ПСЖ» недовольно результатами команды под руководством главного тренера Кристофа Галтье. Столичный коллектив потерпел три поражения подряд.

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Адриен Гренье, если команда продолжит провальную серию, будет рассмотрен вопрос об увольнении французского специалиста.

Галтье занял пост главного тренера парижского гранда летом прошлого года. Трудовое соглашение 56-летнего специалиста рассчитано до середины 2024 года.

Напомним, что в последнем матче «ПСЖ» на своем поле проиграл «Баварии» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
11:47 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Возвращение в «ПСЖ»? Последнее слово будет за мной» 1
10:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может уволить главного тренера
10:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» заинтересован в игроке «Лиона»
08:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов бесплатно отпустить Неймара
07:00 · Франция. Лига 1
Следующим клубом Месси может стать «Интер», но не миланский
04:40 · Италия. Серия А
Суд приговорил воров, которые в 2021 году обокрали ди Марию - они получили от 1 до 5 лет тюрьмы
04:17 · Франция. Лига 1
«Беда не приходит одна» - Неймар проиграл в крупном покерном турнире
15 Февраля
23:52 · Франция. Лига 1
Месси всё больше сомневается в продлении контракта с «ПСЖ»
21:05 · Англия. Премьер-лига
Боссы «ПСЖ» и «Челси» обсудили возможный трансфер Неймара
15:15 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг – о матче с «ПСЖ»: «Команда показала, что хочет победить»
14:29 · Франция. Лига 1
Шикарный гол Головина признан лучшим в январе в Лиге 1
14:16 · Россия. Премьер-лига
Кофрие выбыл на месяц из-за травмы
14:14 · Франция. Лига 1
Рамос грубо оттолкнул фотографа после поражения
12:48 · Франция. Лига 1
Джо Коул назвал единственного футболиста, который может сравниться с Месси 1
11:37 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев рассказал, что является вершиной карьеры Месси
Все новости
Рекомендуем