«ПСЖ» может уволить главного тренера

Руководство «ПСЖ» недовольно результатами команды под руководством главного тренера Кристофа Галтье. Столичный коллектив потерпел три поражения подряд.

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Адриен Гренье, если команда продолжит провальную серию, будет рассмотрен вопрос об увольнении французского специалиста.

Галтье занял пост главного тренера парижского гранда летом прошлого года. Трудовое соглашение 56-летнего специалиста рассчитано до середины 2024 года.

Напомним, что в последнем матче «ПСЖ» на своем поле проиграл «Баварии» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.