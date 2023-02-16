Месси хочет уйти из «ПСЖ» и выбирает между двумя клубами

Звездный нападающий Лионель Месси собирается уйти из «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Lequipe, 35-летний аргентинец рассматривает два варианта продолжения карьеры.

Первый вариант – трансфер в МЛС, где заинтересованность в услугах южноамериканца проявляет «Интер Майами». Второй – возвращения в каталонскую «Барселону», за которую Лео играл с 2005 по 2021 год.

Срок действующего контракта Месси с парижским грандом истекает по окончании сезона-2022/2023. В нынешней кампании нападающий отметился 15 забитыми мячами и 14 голевым передачами в 26 поединках за «ПСЖ».