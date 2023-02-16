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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов бесплатно отпустить Неймара

16 Февраля 2023 • 08:40 Комментировать

Руководство «ПСЖ» задумалось над трансфером бразильского нападающего Неймара. Как отмечают журналисты Le Parisien, парижский гранд может бесплатно отпустить звездного игрока в другой клуб. Таким образом чемпион Лиги 1 хочет сэкономить на его заработной плате.

Ранее сообщалось, что интерес к 31-летнему южноамериканцу проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы побороться за футболиста по завершении нынешнего сезона.

Неймар выступает за парижан с 2017 года. Он перешел в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. В общей сложности бразилец провел за французский клуб 172 матча, забил 117 мячей и сделал 76 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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