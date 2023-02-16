Следующим клубом Месси может стать «Интер», но не миланский

Мы уже сообщали о все растущем скептицизме Лионеля Месси по отношению к «ПСЖ» - аргентинец не уверен в том, что ему следует продлевать контракт с этим клубом. При этом нынешнее соглашение истекает уже весьма скоро - в июне текущего года. Как и в «Барселоне», одной из главных проблем является вопрос зарплаты - руководство клуба хотело бы сократить ее из соображений «фэйр-плей», но Месси считает это вопросом престижа.

С другой стороны, активен «Интер» из Майами - его руководитель Дэвид Бекхэм не оставляет амбициозную надежду переманить Месси под свои знамена. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.