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Чемпионат Франции. Лига 1

«Беда не приходит одна» - Неймар проиграл в крупном покерном турнире

16 Февраля 2023 • 04:17 Комментировать

Бразильский нападающий Неймар снова проходит через очередную черную полосу, сразу после поражения в матче с «Баварией» он решил принять участие в крупном покерном турнире в фешенебельном отеле Hyatt Concorde, где только за участие надо выплатить 1100 евро.

При этом, как уточняет RMC Sport, бразилец далеко не столь виртуозен за зеленым столом, как на зеленом футбольном поле - его никак нельзя назвать профессиональным игроком.

И местные акулы быстро напомнили Неймару, кто он такой на самом деле - проиграв две партии, Неймар встал из-за стола и решил не входить в раж до конца. 

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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