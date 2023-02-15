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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси всё больше сомневается в продлении контракта с «ПСЖ»

15 Февраля 2023 • 23:52 Комментировать

Чемпион мира Лионель Месси всё больше и больше сомневается в продлении контракта с «ПСЖ» грядущим летом. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, сегодня днём состоялась встреча между отцом аргентинского форварда Хорхе и руководством клуба Лиги 1, однако прийти к какому-либо соглашению сторонам не удалось.

Ещё в январе руководство «ПСЖ» надеялось, что Месси быстро подпишет новый контракт, условия которого должны были быть пересмотрены из-за трудностей клуба, связанных с финансовым фэйр-плей. Тем не менее, бывший игрок «Барселоны» и его окружение ещё не приняли это предложение.

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