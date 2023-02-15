Шикарный гол Головина признан лучшим в январе в Лиге 1

Гол полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Бреста» был признан лучшим во французской Лиге 1 по итогам января. В том эпизоде российский футболист около чужой штрафной площади обыграл защитника и классно пробил в левую «девятку».

Всего в сезоне 2022/2023 Александр Головин провёл за «Монако» 31 матч. В них 26-летний россиянин записал на свой счёт пять голов и семь результативных передач на партнёров.

«Монако» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. В настоящий момент «красно-белые» готовятся к игре против «Байера» в Лиге Европы. Она пройдёт 16 февраля.