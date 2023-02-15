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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамос грубо оттолкнул фотографа после поражения

15 Февраля 2023 • 14:14 Комментировать

Во вторник вечером «ПСЖ» огорчил армию своих болельщиков. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Кристофа Галтье проиграла «Баварии» со счётом 0:1. Несмотря на отрицательный результат, после финального свистка футболисты парижской команды подошли к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку.

В социальных сетях появилось видео с Серхио Рамосом. Находясь около трибуны, испанец сначала слегка подтолкнул одного из фотографов, показывая, что он ему мешает. После этого Рамос грубо оттолкнул от себя другого фотографа, оказавшегося максимально близко к футболисту.

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта.   

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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