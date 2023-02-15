Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Джо Коул назвал единственного футболиста, который может сравниться с Месси

15 Февраля 2023 • 12:48 Комментировать (1)

Экс-полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джо Коул рассказал, кого считает величайшим игроком в мировом футболе.

«Споры о лучшем футболисте мира будут вечны. Однако, по моему мнению, Месси положил конец эти разговорам, потому что выиграл абсолютно все. Он наконец-то справился на чемпионате мира. Я еще не встречал такого игрока, как Лео. Для меня он является величайшим в истории. Сравниться с ним может только Пеле. Месси превзошел и Роналду, и Марадону», - передает слова Коула таблоид Daily Mail.

Месси вместе со сборной Аргентины победил на ЧМ-2022. В решающем матче «альбиселесте» одолели Францию (3:3, 4:2 – по пенальти).

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Пеле Лионель Месси Джо Коул
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
15 Февраля 2023 в 13:32
Несомненно..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
14:16 · Россия. Премьер-лига
Кофрие выбыл на месяц из-за травмы
14:14 · Франция. Лига 1
Рамос грубо оттолкнул фотографа после поражения
12:48 · Франция. Лига 1
Джо Коул назвал единственного футболиста, который может сравниться с Месси 1
11:37 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев рассказал, что является вершиной карьеры Месси
10:41 · Франция. Лига 1
Рамос ещё не знает, продлит ли контракт с «ПСЖ»
10:39 · Франция. Лига 1
Пике назвал лучшего форварда мира
09:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Абидаль — о чемпионате мира: «Получилось отличное завершение «истории Месси»
05:33 · Франция. Лига 1
Пети: «Доннарумма не прогрессирует»
04:30 · Франция. Лига 2
Брат Калюлю забил эффектный гол за «Сошо» видео
01:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» потерпел 5 поражений в 11 матчах в 2023 году – больше, чем за весь 2022 год
14 Февраля
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Реал» продолжает выбирать между Мбаппе и Холанном
16:04 · Италия. Серия А
Пике: «Мы хорошо дружили с Рамосом, но всё изменилось, когда в «Реал» пришёл Моуринью»
13:51 · Франция. Лига 1
Мбаппе сыграет с «Баварией», но с замены
12:37 · Франция. Лига 1
​Неймар высказался о Месси
12:25 · Франция. Лига 1
​Неймар назвал свою футбольную мечту
Все новости
Рекомендуем