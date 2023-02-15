Джо Коул назвал единственного футболиста, который может сравниться с Месси

Экс-полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джо Коул рассказал, кого считает величайшим игроком в мировом футболе.

«Споры о лучшем футболисте мира будут вечны. Однако, по моему мнению, Месси положил конец эти разговорам, потому что выиграл абсолютно все. Он наконец-то справился на чемпионате мира. Я еще не встречал такого игрока, как Лео. Для меня он является величайшим в истории. Сравниться с ним может только Пеле. Месси превзошел и Роналду, и Марадону», - передает слова Коула таблоид Daily Mail.

Месси вместе со сборной Аргентины победил на ЧМ-2022. В решающем матче «альбиселесте» одолели Францию (3:3, 4:2 – по пенальти).