Пике назвал лучшего форварда мира

Бывший защитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Херард Пике рассказал, кого считает лучшим нападающим в мире.

«Лучший форвард? Я выберу Лионеля Месси. В настоящий момент он лучший в мировом футболе. Его борьба с Криштиану Роналду была впечатляющей. Однако в последние годы Лео был круче КриРо. Он доказал, что даже в 35 лет способен конкурировать. Месси – лучший мире, он доказал это на чемпионате мира», - передает слова Херарда Cuatro.

В данный момент Лионель выступает за французский «ПСЖ». В текущем сезоне чемпионата Франции аргентинец провел 18 матчей, в которых забил десять мячей и сделал десять голевых передач.