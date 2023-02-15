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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси может уйти из «ПСЖ»

15 Февраля 2023 • 10:33 Комментировать

Аргентинский форвард Лионель Месси может покинуть «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортует Footmercato.

Как стало известно источнику, 35-летний нападающий может отказаться от нового трудового договора с парижанами, если команда неудачно выступит в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала еврокубка парижский гранд потерпел домашнее поражение со счетом 0:1.

Кроме того, Месси задумается о смене клубной прописки, если команду покинет его близкий друг – бразилец Неймар. В Париже подумывают о продаже 31-летнего игрока.

В сезоне-2022/2023 чемпионата Франции Лионель забил десять голов и сделал десять ассистов в 18 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ
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