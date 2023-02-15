Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Пети: «Доннарумма не прогрессирует»

15 Февраля 2023 • 05:33 Комментировать

Бывший чемпион мира Эммануэль Пети, выигрывавший Кубок мира в 1998 году, встревожен выступлениями Джанлуиджи Доннаруммы, голкипера «ПСЖ». Он считает, что Доннарумма не прогрессирует, совершая раз за разом те же ошибки.

Год назад «ПСЖ» покинул Лигу чемпионов в 1/8 финала после катастрофического матча с «Реалом», в котором Доннарумма проявил себя не лучшим образом. Сейчас «ПСЖ» проиграл дома «Баварии», снова в 1/8 финала, а Доннарумма пропустил мяч под мышкой после несильного удара Комана.

- Честно, не вижу никакого прогресса. Он не становится лидером команды, каким должен быть вратарь, он не дает ощущения возросшей надежности в воротах. Он недостаточно играет вне ворот, хотя мог бы лучше играть на выходе с его ростом, да и в поле помогать игрокам, но он как-то стесняется. Я вижу слишком много недостатков в его игре, - заявил Пети. цитируемый RMC Sport.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Эммануэль Пети Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
05:33 · Франция. Лига 1
Пети: «Доннарумма не прогрессирует»
04:30 · Франция. Лига 2
Брат Калюлю забил эффектный гол за «Сошо» видео
01:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» потерпел 5 поражений в 11 матчах в 2023 году – больше, чем за весь 2022 год
14 Февраля
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Реал» продолжает выбирать между Мбаппе и Холанном
16:04 · Италия. Серия А
Пике: «Мы хорошо дружили с Рамосом, но всё изменилось, когда в «Реал» пришёл Моуринью»
13:51 · Франция. Лига 1
Мбаппе сыграет с «Баварией», но с замены
12:37 · Франция. Лига 1
​Неймар высказался о Месси
12:25 · Франция. Лига 1
​Неймар назвал свою футбольную мечту
11:39 · Англия. Премьер-лига
Гюсто вернулся в «Челси», чтобы пройти обследование своей травмы
11:33 · Германия. Бундеслига
Рамос: «Когда слышу о «Баварии», сразу вспоминаю свой дубль в 2014 году»
11:23 · Франция. Лига 1
Рамос: «В одно время я сомневался, что поступил правильно, перейдя в «ПСЖ»
10:41 · Франция. Лига 1
16-летний Заир-Эмери выйдет в основе «ПСЖ» на матч с «Баварией»
10:15 · Германия. Бундеслига
Коман высказался о матче против «ПСЖ»
09:26 · Испания. Ла Лига
Альба рассказал о связке с Месси в «Барселоне»
02:55 · Франция. Лига 1
Эвра прокомментировал свой штраф за гомофобию
Все новости
Рекомендуем