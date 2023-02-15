Пети: «Доннарумма не прогрессирует»

Бывший чемпион мира Эммануэль Пети, выигрывавший Кубок мира в 1998 году, встревожен выступлениями Джанлуиджи Доннаруммы, голкипера «ПСЖ». Он считает, что Доннарумма не прогрессирует, совершая раз за разом те же ошибки.

Год назад «ПСЖ» покинул Лигу чемпионов в 1/8 финала после катастрофического матча с «Реалом», в котором Доннарумма проявил себя не лучшим образом. Сейчас «ПСЖ» проиграл дома «Баварии», снова в 1/8 финала, а Доннарумма пропустил мяч под мышкой после несильного удара Комана.

- Честно, не вижу никакого прогресса. Он не становится лидером команды, каким должен быть вратарь, он не дает ощущения возросшей надежности в воротах. Он недостаточно играет вне ворот, хотя мог бы лучше играть на выходе с его ростом, да и в поле помогать игрокам, но он как-то стесняется. Я вижу слишком много недостатков в его игре, - заявил Пети. цитируемый RMC Sport.