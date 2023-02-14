​Неймар высказался о Месси

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался о своём звёздном одноклубнике – о Лионеле Месси.

«Лео всегда вдохновляет, будь он чемпионом мира или нет. Он очень поддерживал меня, когда я перешёл в «Барселону».

Глядя на то, как Месси побеждает в 34-35 лет, я бы тоже хотел этого. Надеюсь, у меня всё сложится хорошо», - слова Неймара приводит Infobae со ссылкой TNT Sports Brasil.

Во вторник вечером «ПСЖ» проведёт домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.