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Чемпионат Франции. Лига 1

​Неймар назвал свою футбольную мечту

14 Февраля 2023 • 12:25 Комментировать

Звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар назвал свою футбольную мечту.

«У меня есть большая мечта – выиграть чемпионат мира. Поражение, которое мы потерпели, было болезненным. Было бы лучше закончить основное время со счётом 0:0. Но это футбол. За такие сюжеты мы и любим этот вид спорта», - слова Неймара приводит Infobae со ссылкой на бразильский TNT Sports.

Напомним, что на чемпионате мира - 2022 сборная Бразилии проиграла Хорватии на стадии четвертьфинала в серии пенальти после ничьей 1:1. Неймар забил гол в экстра-тайме, но хорваты смогли отыграться. После финального свистка Неймар плакал.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии ПСЖ Неймар
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