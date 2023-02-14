Эвра прокомментировал свой штраф за гомофобию

Мы уже сообщали о проблемах Патриса Эвра, которого обязали выплатить штраф за гомофобные высказывания, сделанные еще в 2019 году. Бывший французский футболист поделился своим видением ситуации, прокомментировав ее.

- Всю жизнь я принимал людей такими, какие они есть. Сейчас я должен заплатить два штрафа, надеюсь, эти деньги пойдут на благое дело. Но дело не в деньгах на самом деле. Я совершил ошибку, но это было четыре года назад, и считаю абсурдом нынешнюю критику в мой адрес. Я ошибся, заплатил. Извинялся. Но люди, которые даже не знают меня, продолжают критиковать, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.