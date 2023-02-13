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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе поставил условие «ПСЖ» - приглашение Зидана слухи

13 Февраля 2023 • 19:15 Комментировать (1)

В последние недели и месяцы в прессе регулярно появляются слухи о том, что Килиан Мбаппе хочет оказаться в «Реале». По некоторым данным, форвард чувствует себя обманутым в «ПСЖ», ведь клуб не выполнил все обещания, которые давал перед подписанием нового контракта весной прошлого года. 

Как сообщает El Nacional, складывается ощущение, что Килиан Мбаппе не уйдёт из «ПСЖ» только в том случае, если клуб выполнит его условие и пригласит на тренерский мостик Зинедина Зидана. Мбаппе недоволен работой Кристофа Галтье и хочет выступить под руководством кумира своего детства. Килиан считает, что с Зиданом у руля «ПСЖ» будет выступать гораздо лучше.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Килиан Мбаппе
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520si
13 Февраля 2023 в 19:18
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