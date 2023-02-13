В последние недели и месяцы в прессе регулярно появляются слухи о том, что Килиан Мбаппе хочет оказаться в «Реале». По некоторым данным, форвард чувствует себя обманутым в «ПСЖ», ведь клуб не выполнил все обещания, которые давал перед подписанием нового контракта весной прошлого года.

Как сообщает El Nacional, складывается ощущение, что Килиан Мбаппе не уйдёт из «ПСЖ» только в том случае, если клуб выполнит его условие и пригласит на тренерский мостик Зинедина Зидана. Мбаппе недоволен работой Кристофа Галтье и хочет выступить под руководством кумира своего детства. Килиан считает, что с Зиданом у руля «ПСЖ» будет выступать гораздо лучше.