​«ПСЖ» договорился о новом контракте с Маркиньосом

«ПСЖ» договорился о новом трудовом соглашении с защитником Маркиньосом. Как сообщает L’Equipe, речь идёт о контракте до конца сезона 2026/2027.

Маркиньосу сейчас 28 лет. За «ПСЖ» он выступает с сезона 2013/2014 после трансфера из «Ромы». С тех пор бразилец провёл за гранд Лиги 1 394 официальных матча, в которых забил 38 голов и отдал 9 результативных передач на партнёров.

В настоящий момент «ПСЖ» готовится к домашнему матчу против «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды сойдутся во вторник, 14 февраля. Стартовый свисток на «Парк де Пренс» прозвучит в 23:00 по московскому времени.