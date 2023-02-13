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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси остаётся главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal

13 Февраля 2023 • 16:38 Комментировать (1)

Авторитетный портал Goal опубликовал свой свежий рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2023 году. На первом месте остаётся звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины – Лионель Месси. Вторые и третьи места тоже не изменились – там находятся соответственно Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн.

В топ-10 фаворитов также входят такие игроки:

4. Роберт Левандовски (в предыдущей версии рейтинга было 5 место)

5. Неймар (4)

6. Маркус Рэшфорд (в предыдущей версии игрока не было)

7. Винисиус Жуниор (6)

8. Хвича Кварацхелия (10)

9. Виктор Осимхен (не было)

10. Джамал Мусиала (12).

Напомним, что в прошлом году «Золотой мяч» выиграл нападающий «Реала» Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе Хвича Кварацхелия Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Февраля 2023 в 17:08
Чихал Месси уже на этот ЗМ... Они ему уже надоели... Куда их ставить-то... Гараж чтоль снять у Гешы?... А-ха-ха-ха..
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