​Месси остаётся главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal

Авторитетный портал Goal опубликовал свой свежий рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2023 году. На первом месте остаётся звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины – Лионель Месси. Вторые и третьи места тоже не изменились – там находятся соответственно Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн.
В топ-10 фаворитов также входят такие игроки:
4. Роберт Левандовски (в предыдущей версии рейтинга было 5 место)
5. Неймар (4)
6. Маркус Рэшфорд (в предыдущей версии игрока не было)
7. Винисиус Жуниор (6)
8. Хвича Кварацхелия (10)
9. Виктор Осимхен (не было)
10. Джамал Мусиала (12).
Напомним, что в прошлом году «Золотой мяч» выиграл нападающий «Реала» Карим Бензема.
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