​Месси остаётся главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal

Авторитетный портал Goal опубликовал свой свежий рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2023 году. На первом месте остаётся звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины – Лионель Месси. Вторые и третьи места тоже не изменились – там находятся соответственно Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн.

В топ-10 фаворитов также входят такие игроки:

4. Роберт Левандовски (в предыдущей версии рейтинга было 5 место)

5. Неймар (4)

6. Маркус Рэшфорд (в предыдущей версии игрока не было)

7. Винисиус Жуниор (6)

8. Хвича Кварацхелия (10)

9. Виктор Осимхен (не было)

10. Джамал Мусиала (12).

Напомним, что в прошлом году «Золотой мяч» выиграл нападающий «Реала» Карим Бензема.