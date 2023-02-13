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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готовится к уходу Месси и Неймара слухи

13 Февраля 2023 • 15:26 Комментировать (1)

В «ПСЖ» намечается серьёзная перестройка. Летом покинуть клуб могут сразу два звёздных нападающих – Лионель Месси и Неймар. Как сообщает Foot Mercato, в стане гранда Лиги 1 уже сейчас готовятся к возможному уходу аргентинца и бразильца.

Лионель Месси может покинуть «ПСЖ» по завершению сезона как свободный агент. В Париже надеются продлить контракт с аргентинцем, но далеко не факт, что он примет решение остаться. Что касается Неймара, то парижане могут продать бразильца.

Стоит сказать, что Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году за его трансфер «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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