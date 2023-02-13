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Чемпионат Франции. Лига 1

Сиссе назвал своего футбольного кумира

13 Февраля 2023 • 13:50 Комментировать

Экс-форвард сборной Франции, «Марселя» и «Ливерпуля» Джибриль Сиссе рассказал, кто является его футбольным кумиром. Выбор Сиссе пал на легендарного французского форварда Жана-Пьера Папена.

«Лучшим форвардом в истории для меня является Жан-Пьер Папен. Для меня нет никого лучше. Наверное, только Марко ван Бастен может с ним сравниться. Но для меня Папен – лучший. Никто другой. Это мой кумир в футболе», - передает слова Джибриля Telefoot.

Напомним, что Папен выигрывал «Золотой мяч» в 1991 году. Также нападающий четыре раза становился чемпионом Франции и два раза выигрывал скудетто в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Джибриль Сиссе Жан-Пьер Папен
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