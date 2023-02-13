Сиссе назвал своего футбольного кумира

Экс-форвард сборной Франции, «Марселя» и «Ливерпуля» Джибриль Сиссе рассказал, кто является его футбольным кумиром. Выбор Сиссе пал на легендарного французского форварда Жана-Пьера Папена.

«Лучшим форвардом в истории для меня является Жан-Пьер Папен. Для меня нет никого лучше. Наверное, только Марко ван Бастен может с ним сравниться. Но для меня Папен – лучший. Никто другой. Это мой кумир в футболе», - передает слова Джибриля Telefoot.

Напомним, что Папен выигрывал «Золотой мяч» в 1991 году. Также нападающий четыре раза становился чемпионом Франции и два раза выигрывал скудетто в Серии А.