Нигматуллин считает, что Головин мог бы играть в «ПСЖ»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о дальнейших карьерных перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Недавно речь шла про «Боруссию». Было бы круто увидеть его в такой команде. У «Монако» тоже высокий уровень, но хочется большего. Почему бы и не замахнуться на «ПСЖ»? Тем более, он им забивал», - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Напомним, что в матче 23-го тура чемпионата Франции Головин отметился голом в ворота «ПСЖ». «Монако» отпраздновал победу в том матче со счетом 3:1.

В общей сложности на счету Александра пять голов и шесть результативных передач в текущем розыгрыше Лиги 1.