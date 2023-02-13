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Чемпионат Франции. Лига 1

Нигматуллин считает, что Головин мог бы играть в «ПСЖ»

13 Февраля 2023 • 11:35 Комментировать (1)

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о дальнейших карьерных перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Недавно речь шла про «Боруссию». Было бы круто увидеть его в такой команде. У «Монако» тоже высокий уровень, но хочется большего. Почему бы и не замахнуться на «ПСЖ»? Тем более, он им забивал», - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Напомним, что в матче 23-го тура чемпионата Франции Головин отметился голом в ворота «ПСЖ». «Монако» отпраздновал победу в том матче со счетом 3:1.

В общей сложности на счету Александра пять голов и шесть результативных передач в текущем розыгрыше Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин ПСЖ Александр Головин
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
13 Февраля 2023 в 11:48
в АПЛ надо! :)
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