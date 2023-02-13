«ПСЖ» решил продать одну из суперзвёзд

Один из звездных нападающий «ПСЖ» может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщают журналисты Le Parisien, руководство парижского клуба задумалось о продаже бразильца Неймара.

Чемпион Франции готов расстаться с 31-летним южноамериканцем, если получит хорошее денежное предложение. Сам Неймар не горит желаем уезжать из Парижа. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне нападающий сыграл 27 матчей на клубном уровне, в которых отметился 17 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Трансферная стоимость Неймара оценивается в 75 миллионов евро.