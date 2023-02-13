Месси отреагировал на трагедию в Турции

Звездный форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси отреагировал на трагедию, произошедшую в Турции и Сирии.

«Это очень печальное время для тысяч семей, пострадавших в результате землетрясений в Турции и Сирии. Мое сердце бьется за вас», - гласит сообщение 35-летнего аргентинского нападающего в социальной сети.

Напомним, что футболка с автографом Лионеля была выставлена на аукцион. Вырученные деньги пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений.

Месси в этом сезоне сыграл 18 поединков в рамках чемпионата Франции. Нападающий отметился десятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.