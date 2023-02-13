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Чемпионат Франции. Лига 1

Малиновский недоволен извинениями комментатора, назвавшего его русским

13 Февраля 2023 • 08:41 Комментировать

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который выступает в чемпионате Франции за «Марсель», отреагировал на извинения американского комментатора, который назвал его русским во время эфира поединка Лиги 1 против «Клермона» (2:0).

«Не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль. Вы допустили ошибку в прямом эфире, поэтому я хочу услышать ваши извинения во время следующей трансляции, а не в соцсетях», - ответил Руслан на пост комментатора.

Напомним, старт матча между «Клермоном» и «Марселем» был отложен из-за применения слезоточивого газа.

В этом сезоне Лиги 1 украинец провел шесть матчей и отметился голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Руслан Малиновский
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