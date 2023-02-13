Малиновский недоволен извинениями комментатора, назвавшего его русским

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который выступает в чемпионате Франции за «Марсель», отреагировал на извинения американского комментатора, который назвал его русским во время эфира поединка Лиги 1 против «Клермона» (2:0).

«Не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль. Вы допустили ошибку в прямом эфире, поэтому я хочу услышать ваши извинения во время следующей трансляции, а не в соцсетях», - ответил Руслан на пост комментатора.

Напомним, старт матча между «Клермоном» и «Марселем» был отложен из-за применения слезоточивого газа.

В этом сезоне Лиги 1 украинец провел шесть матчей и отметился голом.