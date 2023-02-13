«Что за фигня?» - Малиновский потребовал объяснений от комментатора, назвавшего его «русским»

Ненавязчивое подтверждение тому, что на Западе всех выходцев из бывшего СССР воспринимают как «русских», в очередной раз получил украинец Руслан Малиновский, выступающий за марсельский «Олимпик».

В очередном матче французского чемпионата комментатор телеканала beIN Sports несколько раз назвал его русским, кроме того, на пару с коллегой они позволили себе несколько странных аллюзий на тему конфликта, имеющего место на востоке Украины.

Их работа вызвала немало критических нареканий со стороны смотревшей репортаж публики, и Малиновский, чувствительный к подобным моментам, также отреагировал.

- Что за фигня? - написал в социальной сети Малиновский, упомянув при этом как комментатора, так и телеканал - так, чтобы они увидели его вопрос.