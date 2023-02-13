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Чемпионат Франции. Лига 1

«Что за фигня?» - Малиновский потребовал объяснений от комментатора, назвавшего его «русским»

13 Февраля 2023 • 00:32 Комментировать
Клермон
0:2
Марсель
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Ненавязчивое подтверждение тому, что на Западе всех выходцев из бывшего СССР воспринимают как «русских», в очередной раз получил украинец Руслан Малиновский, выступающий за марсельский «Олимпик».

В очередном матче французского чемпионата комментатор телеканала beIN Sports несколько раз назвал его русским, кроме того, на пару с коллегой они позволили себе несколько странных аллюзий на тему конфликта, имеющего место на востоке Украины.

Их работа вызвала немало критических нареканий со стороны смотревшей репортаж публики, и Малиновский, чувствительный к подобным моментам, также отреагировал.

- Что за фигня? - написал в социальной сети Малиновский, упомянув при этом как комментатора, так и телеканал - так, чтобы они увидели его вопрос. 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Руслан Малиновский
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