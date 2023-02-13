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Чемпионат Франции. Лига 1

Блас забил 30-й гол за «Нант», больше в 21-м веке только у трагически погибшего Салы

13 Февраля 2023 • 01:20 Комментировать
Нант
1:0
Лорьян
окончен

Во Франции завершается двадцать третий тур местного чемпионата, сегодня «Нант» принимал дома «Лорьян» и сумел выиграть с минимальным счетом. Единственный гол «канареек» записал на свой счет Людовик Блас, который отличился в юбилейный, 30-й раз в составе «Нанта».

Удивительно, но он занимает второе место в списке бомбардиров «Нанта» в 21-м веке - больше голов забил только трагически погибший в 2019 году аргентинец Эмилиано Сала, самолет с которым упал в холодные воды Ла-Манша.

Сала оставил наследие в 42 гола в составе «Нанта» во французском чемпионате. В следующем туре «Нант» сыграет с «Лансом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Нант Эмилиано Сала Людовик Блас
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