Блас забил 30-й гол за «Нант», больше в 21-м веке только у трагически погибшего Салы

Во Франции завершается двадцать третий тур местного чемпионата, сегодня «Нант» принимал дома «Лорьян» и сумел выиграть с минимальным счетом. Единственный гол «канареек» записал на свой счет Людовик Блас, который отличился в юбилейный, 30-й раз в составе «Нанта».

Удивительно, но он занимает второе место в списке бомбардиров «Нанта» в 21-м веке - больше голов забил только трагически погибший в 2019 году аргентинец Эмилиано Сала, самолет с которым упал в холодные воды Ла-Манша.

Сала оставил наследие в 42 гола в составе «Нанта» во французском чемпионате. В следующем туре «Нант» сыграет с «Лансом».