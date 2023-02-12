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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монпелье» установил своеобразный рекорд в матче против «Бреста»

12 Февраля 2023 • 23:24 Комментировать
Монпелье
3:0
Брест
окончен

Во Франции завершается двадцать третий тур местного чемпионата, сегодня «Монпелье» принимал «Брест» и забил сопернику целых три мяча, не пропустив ни одного. При этом их же игра в первом круге Лиги 1 закончилась еще более плачевно для «Бреста» - у себя дома бретонцы проиграли вообще со счетом 0:7.

Таким образом, «Монпелье» впервые в истории выступлений в Лиге 1 смог за один сезон забить десять мячей в ворота одного соперника. При этом, надо заметить, речь идет о соперниках, которые выступают приблизительно одинаково - сейчас «Монпелье» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата, в то время как «Брест» - пятнадцатое.

Удивительно. 

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Брест Монпелье
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