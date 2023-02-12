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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент – о контракте Головина: «Скоро всё узнаете»

12 Февраля 2023 • 15:52 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, не стал отвечать на информацию о возможном подписании нового контракта с монегасками.

«Пока не могу комментировать такие вещи. Скоро все узнаете», - цитирует Клюева издание Metaratings.ru.

Действующее трудовое соглашение Александра с «Монако» рассчитано до середины следующего года. Ранее в прессе появилась информация об интересе к россиянину со стороны дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне Лиги 1 Александр провел 22 встречи, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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