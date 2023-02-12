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Чемпионат Франции. Лига 1

​Английский комментатор назвал украинца Малиновского русским

12 Февраля 2023 • 15:25 Комментировать

В субботу в чемпионате Франции проходил матч между «Клермоном» и «Марселем» (0:2). Ближе к завершению первого тайма провансальцы заработали штрафной удар. У мяча расположились чилиец Алексис Санчес и украинец Руслан Малиновский. Удар всё же нанёс последний. При этом Малиновский направил мяч высоко над воротами.

Телеграм-канал «Первый спорт» опубликовал этот фрагмент матча из трансляции телеканала beIN Sports. В нём комментатор назвал Руслана Малиновского русским.

«Пробьёт Санчес или Малиновский. Это будет русский! И мяч после этого удара почти долетел до Москвы» - сказал комментатор.

«Да, он запустил его, как мяч-спутник», - добавил второй комментатор.

Ранее Руслану Малиновскому пришлось извиняться. Он столкнулся с критикой после того, как обнялся с россиянином Александром Головиным после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Руслан Малиновский
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