Абидаль: «Месси и Роналду доказали, что являются лучшими из лучших»

Бывший футболист сборной Франции и каталонской «Барселоны» Эрик Абидаль высказался об аргентинце Лионеле Месси и португальце Криштиану Роналду.

«Если мы говорим о лучших игроках последних пятнадцати лет, то это только два футболиста - Месси и Роналду. Они доказали, что являются лучшими из лучших», - приводит слова Абидаля «Матч ТВ».

Напомним, что в конце прошлого года Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финале мундиаля-2022 «альбиселесте» победили национальную команду Франции (3:3, 4:2 – по пенальти). Месси был признан лучшим игроком турнира с семью голами и тремя ассистами.