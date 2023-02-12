Кимпембе: «ПСЖ» переживает не лучшие времена»

В рамках 23-го тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» потерпел гостевое поражение от «Монако» со счетом 1:3. После окончания встречи защитник столичного гранда Преснел Кимпембе пообщался с представителями СМИ.

«Кризис в «ПСЖ»? Сейчас мы переживаем не лучшие времена, что отражается на результатах команды. Нам нужно проснуться и начать успешную серию. До этого отрезка у нас была хорошая серия из побед. Не стоит забывать об этом», - передает слова футболиста RMC Sport.

Следующий матч парижский гранд проведет против мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится 14 февраля.