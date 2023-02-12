Агент Головина оценил игру россиянина против «ПСЖ»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека сборной России и «Монако» Александра Головина, прокомментировал выступление своего клиента во вчерашнем матче чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:1). Полузащитник открыл счет в поединке.

«Александр провел хорошую игру, плюс забил хороший гол. Мог забить еще, но Доннарумма выручил. Саша провел хорошую игру, как и вся команда. Саша хорошо поработал на сборах», - приводит слова агента издание «Спорт-экспресс».

После этой победы «Монако» с 47 баллами занимает третье место в турнирной таблице. На счету Головина пять забитых мячей и шесть результативных передач в 22 матчах Лиги 1.