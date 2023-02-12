Головин высказался о своём голе в ворота «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над столичным «ПСЖ» в поединке 23-го тура чемпионата Франции. Монегаски выиграли со счетом 3:1, а хавбек отметился забитым мячом.

«Приятно забить в ворота такого именитого клуба. Но самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Думаю, эта победа абсолютно по делу», - приводятся слова Александра на страницах издания «Спорт-экспресс».

«Монако» набрал 47 баллов и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда Филиппа Клемана уступает «Марселю» два очка и на семь пунктов отстает от «ПСЖ».