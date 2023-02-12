Во Франции назвали Головина одним из лучших игроков Лиги 1

Журналист Lequipe Жан-Филип Леклер высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина во встрече 23-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ». Монегаски победили со счетом 3:1, а российский футболист отметился забитым мячом.

«Что касается Головина, то его игра никогда не была так хороша в «Монако». На данный момент он является одним из лучших футболистов лиги 1», - передает слова французского журналиста «Спорт-экспресс».

Благодаря вчерашней победе на счету «Монако» стало 47 баллов. Команда Филиппа Клемана занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Марселю» и «ПСЖ».