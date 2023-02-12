Тренер «Монако»: «Победа над «ПСЖ» - большой успех»

В центральном матче 23-го тура чемпионата Франции «Монако» отпраздновал победу над столичным «ПСЖ» со счетом 3:1. Главный тренер монегасков Филипп Клеман пообщался с журналистами после поединка.

«Монако» провел отличную игру. Это большой успех для нашей команды. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы набрать как можно больше очков. Наша команда прогрессирует от матча к матчу. Все футболисты становятся лучше», - передает слова специалиста Lequipe.

После 23 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 47 баллов и отстает от лидирующего «ПСЖ» на восемь пунктов.