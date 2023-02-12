Мостовой: «Головину пора переходить в клуб уровнем выше «Монако»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о выступлении полузащитника «Монако» Александра Головина в поединке с «ПСЖ» (3:1). Россиянин отметился голом в прошедшей встрече.

«Такая успешная игра Головина за «Монако» означает, что ему уже пора переходить в клуб уровнем выше. Если Головину предложат какой-то хороший контракт, тогда можно попробовать», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Головин поучаствовал в 22 поединках чемпионата Франции, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.