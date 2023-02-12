Фофана высказался о победе над «ПСЖ»

Хавбек «Монако» Юссуф Фофана высказался о победе над столичным «ПСЖ» в поединке 23-го тура чемпионата Франции. Монегаски одолели подопечных Кристофа Галтье со счетом 3:1.

«Мы понимали, что нас ждет серьезное испытание. Знали, что успех в этой встрече позволит нам подняться на второе место. Мы выполнили свою задачу – одержали победу. Довольны результатом. «Монако» показал убедительный футбол», - приводит слова полузащитника пресс-служба «Монако».

Монегаски набрали 47 баллов и поднялись на второе место в турнирной таблице. «ПСЖ» с 54 очками располагается на первом месте.