Мэр Буживаля: «В конце концов, Неймару придётся явиться в прокуратуру»

Мы уже сообщали о том, что жители местечка Буживаль недолго радовались тому, что по соседству с ними живет Неймар - как оказалось, соседство это не из приятных, Неймар любит пошуметь, послушать громко бразильскую музыку, что совсем не по душе его соседям. Штрафы Неймара не останавливают, и мэр Буживаля, Люк Ваттелль, уже готов обращаться в прокуратуру:

- Этот индивид не уважает нас. Понятно, что с его заработками штраф в 135 евро - чепуха, и он будет предпочитать оплачивать штрафы, чем сделать музыку потише. Но рано или поздно он окажется в прокуратуре, - цитирует слова Ваттелля fcinter1908.it.