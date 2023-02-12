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Чемпионат Франции. Лига 1

Дубль Санчеса позволил «Марселю» обыграть «Клермон»

12 Февраля 2023 • 01:44 Комментировать
Клермон
0:2
Марсель
окончен

Начало матча 23-го тура Лиги 1 «Клермон» - «Марсель» было отложено из-за беспорядков у стадиона. Приличная вынужденная пауза пошла на пользу гостям, которые доминировали на поле и заслуженно победили со счетом 2:0. В конце каждого тайма забил Алексис Санчес с пенальти и с игры.

Марсельцы подвинули «Монако» со второго места, соперник остался на экваторе таблицы.

Протокол игры  
Клермон0:2Марсель
  44'Санчес Алексис (0:1)
  81'Санчес Алексис (0:2)
Диао МориОжье ФлоранВетеска Матеуш  45'Кофрие Максимилиано 58' (Сиссе Сулейман ( 58') Аллевина Джим  52'Вивальдо Боргес до Сантос НетоМаньен Йоанн  35'Хауи Саиф-Эдин 82' (Андрич Комнен ( 82') Чам Мухаммед  43' 71' (Рашани Эльбасан ( 71') Маурер Айман 70' (Бела Жереми ( 70') Киэ Грежон 82' (Гоналон Максим ( 82')
Запасные: Гастьен ЙоанBaila DialloДжоко Упарин
Лопес ПауБалерди Леонардо  25' 46' (Каборе Исса ( 46') Жиго Самуэль 46' (Эрик-Бертран Байи ( 46') Ронжье ВалентинКлосс ЖонатанКолашинац СеадВерету ЖорданГендузи Маттео 46' (МБемба Шансель ( 46') Юндер Дженгиз  84' 84' (Оливейра Витор ( 84') Малиновский РусланСанчес Алексис  68' 84' (Унаи Аззедин ( 84')
Запасные: Элмаз БартугПайе ДимитриБланко Рубен
11 февраля. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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Марсель Клермон
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