Дубль Санчеса позволил «Марселю» обыграть «Клермон»

Начало матча 23-го тура Лиги 1 «Клермон» - «Марсель» было отложено из-за беспорядков у стадиона. Приличная вынужденная пауза пошла на пользу гостям, которые доминировали на поле и заслуженно победили со счетом 2:0. В конце каждого тайма забил Алексис Санчес с пенальти и с игры.

Марсельцы подвинули «Монако» со второго места, соперник остался на экваторе таблицы.