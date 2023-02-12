Дубль Санчеса позволил «Марселю» обыграть «Клермон»

Начало матча 23-го тура Лиги 1 «Клермон» - «Марсель» было отложено из-за беспорядков у стадиона. Приличная вынужденная пауза пошла на пользу гостям, которые доминировали на поле и заслуженно победили со счетом 2:0. В конце каждого тайма забил Алексис Санчес с пенальти и с игры.
Марсельцы подвинули «Монако» со второго места, соперник остался на экваторе таблицы.
Протокол игры
|44'Санчес Алексис (0:1)
|81'Санчес Алексис (0:2)
Диао Мори•Ожье Флоран•Ветеска Матеуш• 45'Кофрие Максимилиано58' (Сиссе Сулейман (58') •Аллевина Джим• 52'Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Маньен Йоанн• 35'Хауи Саиф-Эдин82' (Андрич Комнен (82') •Чам Мухаммед 43'71' (Рашани Эльбасан (71') •Маурер Айман70' (Бела Жереми (70') •Киэ Грежон82' (Гоналон Максим (82')
Запасные: Гастьен Йоан•Baila Diallo•Джоко Упарин
Лопес Пау•Балерди Леонардо 25'46' (Каборе Исса (46') •Жиго Самуэль46' (Эрик-Бертран Байи (46') •Ронжье Валентин•Клосс Жонатан•Колашинац Сеад•Верету Жордан•Гендузи Маттео46' (МБемба Шансель (46') •Юндер Дженгиз 84'84' (Оливейра Витор (84') •Малиновский Руслан•Санчес Алексис 68'84' (Унаи Аззедин (84')
Запасные: Элмаз Бартуг•Пайе Димитри•Бланко Рубен
11 февраля. Стадион "Габриэль Монтпье".
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