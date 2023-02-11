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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин быстро забил «ПСЖ»

11 Февраля 2023 • 19:14 Комментировать

В субботу во французской Лиге 1 проходит матч между «Монако» и «ПСЖ». Нулевой счёт на табло держался недолго – уже на четвёртой минуте монегаски повели. Автором гола стал российский полузащитник Александр Головин. Он сориентировался после отскока и нанёс точный удар с линии вратарской площадки.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Монако» и «ПСЖ» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Теперь на счету 26-летнего Александр Головина пять голов и семь голевых передач в 31 матче сезона 2022/2023. По ходу игр с «ПСЖ» россиянин может улучшить показатели.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Александр Головин
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