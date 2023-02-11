Экс-гендиректор «Монако» Петров отреагировал на интерес «Боруссии» к Головину

Экс-гендиректор «Монако» Олег Петров отреагировал на новость об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику монегасков Александру Головину.

«Интерес «Боруссии» к Головину? Я не знаю, впервые слышу об этом. Головин - замечательный игрок и человек. Если это правда, то я очень доволен», - передает слова Петрова Metaratings.ru.

26-летний россиянин защищает цвета «Монако» с лета 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Трансферный ценник игрока – 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Головин провел 21 поединок, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач.