Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье рассказал, за счёт чего «ПСЖ» хочет победить «Монако»

11 Февраля 2023 • 12:54 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о матче с «Монако» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. В предстоящей встрече точно не сыграют Лионель Месси и Килиан Мбаппе, получившие травмы.

«Сейчас у команды напряженный график из важных матчей. Нам нужно использовать максимум игроков, их свежесть и готовность к матчу. «Монако» опасный соперник, который много прессингует. Они могут создать нам проблемы, как и мы им», - передает слова специалиста пресс-служба парижского гранда.

Поединок между «Монако» и «ПСЖ» состоится сегодня, 11 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.02.23 в 19:00
Монако Монако
ПСЖ ПСЖ
3.55 4.20 1.92
Видео
11.02.23 в 23:00
Клермон Клермон
Марсель Марсель
4.60 4.10 1.72
Видео
12.02.23 в 15:00
Тулуза Тулуза
Ренн Ренн
3.40 3.70 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
13:46 · Франция. Лига 1
Экс-гендиректор «Монако» Петров отреагировал на интерес «Боруссии» к Головину
13:12 · Франция. Лига 1
Педру Мендеш: «Головин — талантливый футболист»
12:54 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал, за счёт чего «ПСЖ» хочет победить «Монако»
12:26 · Франция. Лига 1
Дуглас Майкон: Месси выиграет «Золотой мяч», он великий! 1
11:25 · Франция. Кубок
Доннарумма признался, что разочарован вылету «ПСЖ» из Кубка Франции
10:13 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Головин может потянуть хорошую команду чемпионатов Испании и Англии»
09:33 · Франция. Лига 1
Деминге перейдёт из «Кана» в «Страсбург» официально
08:25 · Франция. Лига 1
Головин - в заявке «Монако» на игру с «ПСЖ»
06:57 · Италия. Серия А
«Милан» заинтересовался самым эффективным нападающим топ-5 европейских чемпионатов
05:28 · Франция. Лига 1
Рекоба: «Месси - лучший»
05:23 · Франция. Лига 1
У Неймара началась война с соседями
04:47 · Англия. Премьер-лига
Владелец «ПСЖ» хочет купить английский суперклуб
01:49 · Франция. Лига 1
«Монако» - «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции – 11 февраля 2023
00:50 · Франция. Лига 1
«Ницца» выиграла четвёртый матч кряду, разгромив «Аяччо»
00:22 · Франция. Лига 1
Данте стал самым возрастным автором гола в текущем сезоне топ-5 европейских чемпионатов
Все новости
Рекомендуем