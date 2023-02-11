Галтье рассказал, за счёт чего «ПСЖ» хочет победить «Монако»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о матче с «Монако» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. В предстоящей встрече точно не сыграют Лионель Месси и Килиан Мбаппе, получившие травмы.

«Сейчас у команды напряженный график из важных матчей. Нам нужно использовать максимум игроков, их свежесть и готовность к матчу. «Монако» опасный соперник, который много прессингует. Они могут создать нам проблемы, как и мы им», - передает слова специалиста пресс-служба парижского гранда.

Поединок между «Монако» и «ПСЖ» состоится сегодня, 11 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.